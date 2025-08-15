Эмма Хеминг рассказала о состоянии своего мужа Брюса Уиллиса, которому в 2022 году диагностировали лобно-височную деменцию. Модель дала редкое интервью Дайане Сойер — они сняли специальный выпуск «Эмма и Брюс Уиллис: неожиданное путешествие», который выйдет 26 августа в эфире ABC News.
Хеминг, говоря о тяжелобольном муже, не смогла сдержать слез. Она призналась, что была в панике, когда узнала о его диагнозе.
«Я была в такой панике, что помню только, как услышала это и больше ничего… Я как будто падала в бездну», — рассказала жена звезды «Крепкого орешка».
Хеминг также призналась, что ее не тяготит ухаживать за мужем и помогать ему жить с его диагнозом. Она отметила, что делает это с любовью.
«Любовь прекрасна. Она безусловна. Мне так повезло, что я чувствую любовь», — подчеркнула Хеминг.
В трейлере спецвыпуска также показаны архивные семейные кадры актера и модели, в том числе жена Уиллиса предоставила видео с их повторной свадьбой в 2019 году.
Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг стали мужем и женой в 2009 году. У пары есть две дочери: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. От первой супруги, актрисы Деми Мур, с которой Уиллис прожил 13 лет, у него есть три дочери: 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула.
После расставания они остались в дружеских отношениях. Мур поддерживает бывшего мужа и его новую семью в этот непростой период.
Эмма Хеминг также написала книгу «Неожиданное путешествие: как найти в себе силы, надежду и себя на пути ухода за больными», в которой рассказала, как ухаживать за людьми с лобно-височной деменцией. Книга появится в продаже 9 сентября 2025 года.
Ранее Эмма Хеминг отреагировала на слухи об ухудшении здоровья актера.