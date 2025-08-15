Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг стали мужем и женой в 2009 году. У пары есть две дочери: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. От первой супруги, актрисы Деми Мур, с которой Уиллис прожил 13 лет, у него есть три дочери: 37-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула.