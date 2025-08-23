Трехсерийный мини-сериал BBC — новая попытка переосмыслить роман «Десять негритят». Для тех, кто не знаком с сюжетом, коротко напомним, что в центре истории десять незнакомцев, которые по приглашению оказываются на изолированном острове. Вместо хозяев гостей встречает прислуга. Внезапно на званом обеде звучит грампластинка с обвинениями всех присутствующих в убийствах, за которые они не понесли наказание. После чего один из гостей умирает, а оставшимся в живых предстоит выяснить, кто за этим стоит. Вот только и они находятся в опасности.