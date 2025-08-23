Самый продаваемый автор художественных произведений всех времен по Книге рекордов Гиннесса. Еще раз просто напомним этот удивительный факт: тираж книг Агаты Кристи — примерно четыре миллиарда экземпляров. Ее книги всегда становились плодородной почвой для экранизаций. Тенденция, что за последние 10 лет по ним чаще снимают сериалы. Герои британской писательницы прекрасно ложатся на многосерийные проекты. Делимся несколькими сериалами по ее детективам последних лет, которые стоит посмотреть.
«И никого не стало»
Трехсерийный мини-сериал BBC — новая попытка переосмыслить роман «Десять негритят». Для тех, кто не знаком с сюжетом, коротко напомним, что в центре истории десять незнакомцев, которые по приглашению оказываются на изолированном острове. Вместо хозяев гостей встречает прислуга. Внезапно на званом обеде звучит грампластинка с обвинениями всех присутствующих в убийствах, за которые они не понесли наказание. После чего один из гостей умирает, а оставшимся в живых предстоит выяснить, кто за этим стоит. Вот только и они находятся в опасности.
Сериал отходит от оригинала только в незначительных деталях. Например, на обеденном столе фигурки солдатиков, а не туземцев. «И никого не стало» выделяется более мрачным настроением. Кажется, что еще немного и жанр сменится на хоррор.
Кроме того, у шоу отличный звездный состав: Сэм Нил («Парк Юрского периода»), Эйдан Тернер («Хоббит»), Чарльз Дэнс и другие. Режиссер — Крэйг Вивейрос, сценарий — Сара Фелпс. Эта работа положила начало длительному сотрудничеству Фелпс и BBC. Возможно, зрителям также будет интересно сравнить этот проект с советской классикой от Станислава Говорухина «Десять негритят».
«Свидетель обвинения»
И вновь более мрачная вариация на тему, которая и вовсе ограничивается двумя эпизодами. Но «Свидетелю обвинения» этого достаточно, чтобы погрузить публику в напряженную атмосферу.
В послевоенном Лондоне разворачивается судебная драма о молодом человеке Леонарде Воуле (Билли Хоул). Его обвиняют в убийстве богатой женщины Эмили Френч (Ким Кэтролл), чтобы заполучить ее состояние. Он уверен, что его невиновность может доказать юная подруга Ромейн (Андреа Райзборо). А помогает ему адвокат Джон Мэйхью (Тоби Джонс). Адаптация получила награду на Broadcasting Press Guild Awards 2017.
«Бледный конь»
Двухсерийная адаптация одноименного романа с элементами сверхъестественного. Вокруг происходят загадочные убийства, которые как-то связаны с женщинами, практикующими черную магию. Докопаться до истины пытается антрополог Марк Истербрук (Руфус Сьюэлл). Ему предстоит установить связь между списком имен и необъяснимыми смертями.
В касте сериала «Бледный конь» также звезда «Властелина колец» Шон Бин. И Кая Скоделарио, покорившая публику в «Джентльменах». Дуэт Сьюэлла и Скоделарио заслужил отдельных восторгов.
История довольно существенно отходит от детектива в сторону триллера. А по своему визуальном ряду должна порадовать любителей мистики и готики.
«Испытание невиновностью»
Рождественский вечер 1954 года. В семейном поместье Санни-Пойнт убивают Рейчел Аргайл. В преступлении обвиняют её приёмного сына Джека (Энтони Бойл). Он утверждает, что невиновен, но через восемнадцать месяцев умирает в тюрьме. И тут появляется загадочный доктор Артур Калгари (Люк Тредэвей), причем не просто появляется, а еще и с алиби для покойного. После чего под подозрением оказываются все оставшиеся члены семьи.
«Испытание невиновностью» получил высокие рейтинги. И хотя вновь нашлось немало критиков, обвинивших создателей в чересчур мрачных тонах, большинство уже с этим смирилось.
Точно останутся довольны поклонники нелинейного повествования и напряженных семейных драм. Многие даже проводят параллели с драмой «Наследники».
«По направлению к нулю»
Последняя сегодня адаптация BBC «По направлению к нулю» подкупает впечатляющим ансамблем. Обладательница «Оскара» и исполнительница культовой роли в «Семейке Аддамс» Анжелика Хьюстон в представлении не нуждается. Многие любители тв-шоу прекрасно знают и Оливера Джексона-Коэна и, конечно, Мими Кин — та самая Руби из «Сексуального просвещения».
Действие происходит в Англии 30-х годов. Теннисист Нэвил Стрэндж и его бывшая жена Одри после скандального развода решают провести лето вместе в поместье его тети, леди Трессилиан. Там же находится новая дама сердца Нэвила. Добавьте таинственного камердинера, изгнанного кузена со старыми обидами, почтенного семейного адвоката, и — и вскоре там произойдёт убийство. И ни кого-нибудь, а хозяйки дома.
Не стоит ждать от этой истории большого драматического накала. Критики сошлись, что это скорее развлекательный формат. Но разве можно упустить возможность погрузиться в обстановку той Англии — с ее костюмами, манерами и нравами?