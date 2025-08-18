Исполнитель культовых ролей Джонни Касла и Сэма Уита. Трехкратный номинант на «Золотой глобус». Патрик Суэйзи прославился удивительной пластикой и проникновенным взглядом, но границы его таланта простирались гораздо шире. 18 августа ему исполнилось бы 73 года. Вспоминаем путь актера — от танцевальной студии матери до всеобщего признания.
Танцы с детства
Его мать, Пэтси Суэйзи, работала хореографом. Она преподавала танцы в Хьюстоне и руководила собственной студией. Не удивительно, что мальчик чуть ли не с пеленок оказался приближен к искусству. Впоследствии это станет его визитной карточкой.
Помимо танцев юноша активно занимался гимнастикой, фигурным катанием и американским футболом. Позже он получил спортивную стипендию и в 1972-м переехал в Нью-Йорк, где учился балету в школах «Харкнесс» и «Джоффри». Затем выступал в танцевальной труппе Elliot Feld Dance Company.
Первые шаги в шоу-бизнесе
Не секрет, что свою карьеру он начинал как танцор. И кто знает, как бы все сложилось, если бы не травма коленей. Со временем это все больше мешало Патрику, и он переключился на актерство. Только в отличие от многих дебютантов он имел одно неоспоримое преимущество: прекрасное владение телом. Пластики, выразительности и физических данных ему было не занимать.
В кино он дебютировал в 1979-м в эпизоде «Скейтаун». Через пару лет появился и на телевидении в «Чертова служба в госпитале МЭШ».
Любовь на всю жизнь
Суэйзи познакомился со своей будущей женой Лизой Ниеми еще в молодости. Ему было 19, а ей лишь 15 лет. Она обучалась в танцевальной студии его матери. В 1975-м влюбленные сыграли свадьбу. Вместе они прожили до самой смерти актера. Столь длительные отношения — невероятное исключение для Голливуда.
Супруги основали собственное ранчо, разводили арабских скакунов и занимались творчеством. В ленте «Последний танец» они сыграли главные роли, а Лиза еще и выступила режиссером. К несчастью, им так и не удалось обзавестись детьми.
Другие таланты
Помимо актерства и танцев, Суэйзи покорял своим пением. Его композиция She’s Like the Wind для «Грязных танцев» разорвала чарты Billboard и стала настоящей сенсацией.
Не менее страстно Суэйзи увлекался авиацией. Имея лицензию пилота, он любил летать в Нью-Мексико. Однажды это едва не привело к несчастному случаю. Во время путешествия из Калифорнии в Лас-Вегас его двухмоторный самолет повредился. В результате артист был вынужден совершить аварийную посадку на грунтовой дороге в Аризоне. Повезло, что Суэйзи удалось избежать травм — он добрался до ближайшего дома и вызвал помощь.
Мало того, готовясь к «На гребне волны», он совершил более 50 прыжков с парашютом. Продюсеры так обеспокоились за безопасность звезды, что запретили ему продолжать.
Известно также, что Суэйзи живо интересовался боевыми искусствами. Он изучал ушу, тхэквондо и айкидо. В детстве это здорово помогало постоять за себя, а в будущем пригодилось в экшн-сценах.
Принципиальность
После успеха «Грязных танцев» было очевидно, что эта история обречена на сиквел. Таковы законы рынка. Разумеется, именно Суэйзи должен был стать центром проекта. Однако тот неожиданно отказался, хотя ему обещали очень щедрый гонорар.
Настоящий фанат своего дела, он всегда выбирал искусство. На волне популярности ему предлагали сделать парфюм под своим именем. Но он предпочел съемки в картине «Дом у дороги».
Озирая карьеру Суэйзи, кажется, что он всячески избегал «брендирования». Коллеги не раз высказывались о нем как о невероятном перфекционисте. Или другой пример. Несмотря на сомнения студии, именно он настоял на утверждении Вупи Голдберг в «Привидении».
Травмы и болезнь
Помимо спортивных повреждений, были и другие. В 1976-м ему едва не ампутировали левую ногу. Зубной абсцесс остановился на его ослабленном колене и спровоцировал появление стафилококка.
В 1997-м во время съемок в «Письмах убийцы» после падения с лошади актер сломал обе ноги и повредил плечо. После операций и длительного восстановления он вернулся в профессию.
В 2008-м у Суэйзи диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на болезнь, он продолжал работать и исполнил ведущую роль в сериале «Зверь». Химиотерапию он проходил между съемками, говоря о положительных результатах.
Наследие
В 1991-м журнал People назвал его «Самым сексуальным мужчиной в мире». Но главная его заслуга в другом: он показал, каким также на экране может быть мужчина. Не только сильным и героическим, но и эмоциональным, чувственным.
В 1997-м получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в кино и телевидение. 14 сентября 2009-го в возрасте 57 лет Патрик Суэйзи ушел. После смерти была издана его автобиография, написанная вместе с Лизой Ниеми.