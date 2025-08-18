Не секрет, что свою карьеру он начинал как танцор. И кто знает, как бы все сложилось, если бы не травма коленей. Со временем это все больше мешало Патрику, и он переключился на актерство. Только в отличие от многих дебютантов он имел одно неоспоримое преимущество: прекрасное владение телом. Пластики, выразительности и физических данных ему было не занимать.