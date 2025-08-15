Ричмонд
Владимир Машков станет режиссером фильма «Аты-баты, шли солдаты!»

Артист сыграет главную роль в картине
Владимир Машков
Владимир Машков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков выступит в роли режиссера фильма «Аты-баты, шли солдаты!» по повести Бориса Васильева, где также сыграет главную роль. Об этом сообщил продюсер Тимур Вайнштейн на очной защите проектов в Минкультуры РФ.

«Режиссером-постановщиком станет Владимир Машков, он также исполнит главную роль», — сказал Вайнштейн.

Это первая режиссерская работа Машкова с 2004 года. В съемках картины будут также задействованы артисты театра Олега Табакова. Картина запланирована к выходу в прокат 29 апреля 2027 года.

На создание картины у Фонда кино запрошено 200 млн рублей, а общий бюджет фильма составит 1,145 млрд рублей.

Сюжет картины развернется сразу в нескольких временных эпохах и будет объединять фронтовые будни с современной драмой взросления. Когда молодой курсант случайно узнает о подвиге своего прадеда, павшего в бою на Курской дуге, он отправляется в путешествие к месту последнего сражения, чтобы соединить память поколений.