Владимир Машков станет режиссером фильма «Аты-баты, шли солдаты!»

Сюжет картины развернется сразу в нескольких временных эпохах и будет объединять фронтовые будни с современной драмой взросления. Когда молодой курсант случайно узнает о подвиге своего прадеда, павшего в бою на Курской дуге, он отправляется в путешествие к месту последнего сражения, чтобы соединить память поколений.