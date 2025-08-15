Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева». Об этом рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры РФ.
«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», — рассказал он.
По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит Панфилову ультиматум: увольнение или терапия с психологом. Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.