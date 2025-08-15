Холли Берри показала фигуру в крошечном бикини в честь 59-летия

Голливудская актриса Холли Берри показала фото в купальнике в честь 59-летия. Снимками она поделилась в соцсети.
Холли Берри позировала в крошечном горчичном бикини: трусах и лифе. Волосы она собрала в пучок и завязала бандану. В образе актриса снялась у моря и на вилле. В отпускном формате она отпраздновала 59-летие.
Ранее Холли Берри показала редкое фото со своим возлюбленным. Актриса поделилась редким снимком со своим возлюбленным Ван Хантом. Недавно пара путешествовала в Аризоне и Юте. На снимке Берри и Хант сидели в обнимку на кресле возле окна, за которым виднелись горы.