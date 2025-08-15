В сети появилось редкое видео с 18-летней дочерью Михаила Ефремова. Роликом поделился старший сын актера Никита Ефремов. Звезда сериала «Между нами химия» показал, как его младшая сестра Надежда Ефремова танцует под энергичную музыку.
«Сестра», — лаконично подписал видео актер.
Ефремова во время тренировки была одета в белую футболку с принтом, черные широкие штаны и белые кроссовки. Она танцевала вместе с коллективом.
Надежда Ефремова родилась в пятом браке Михаила Ефремова. Ее мама — Софья Кругликова. Девушка с ранних лет занимается танцами, а несколько лет назад участвовала в постановке Мигеля «Девочка со спичками».
В 2025 году Ефремова окончила школу и поступила в университет на хореографическое отделение.
У Михаила Ефремова всего шестеро наследников от разных женщин. В последнем пятом браке с Софьей Кругликовой у него родилось трое детей. Супруги вместе уже 23 года.
В июле СМИ распространили информацию о планируемом разводе Ефремова с супругой. Но позже ее опровергли источники из близкого окружения пары.