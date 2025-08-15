Ричмонд
18-летняя дочь Михаила Ефремова показала зажигательный танец

Надежда Ефремова профессионально занимается танцами

В сети появилось редкое видео с 18-летней дочерью Михаила Ефремова. Роликом поделился старший сын актера Никита Ефремов. Звезда сериала «Между нами химия» показал, как его младшая сестра Надежда Ефремова танцует под энергичную музыку.

Никита Ефремов показал младшую сестру, фото: соцсети
Никита Ефремов показал младшую сестру, фото: соцсети

«Сестра», — лаконично подписал видео актер.

Ефремова во время тренировки была одета в белую футболку с принтом, черные широкие штаны и белые кроссовки. Она танцевала вместе с коллективом.

Надежда Ефремова родилась в пятом браке Михаила Ефремова. Ее мама — Софья Кругликова. Девушка с ранних лет занимается танцами, а несколько лет назад участвовала в постановке Мигеля «Девочка со спичками».

Надежда Ефремова, фото: соцсети
Надежда Ефремова, фото: соцсети
Надежда Ефремова, фото: соцсети
Надежда Ефремова, фото: соцсети

В 2025 году Ефремова окончила школу и поступила в университет на хореографическое отделение.

У Михаила Ефремова всего шестеро наследников от разных женщин. В последнем пятом браке с Софьей Кругликовой у него родилось трое детей. Супруги вместе уже 23 года.

В июле СМИ распространили информацию о планируемом разводе Ефремова с супругой. Но позже ее опровергли источники из близкого окружения пары.