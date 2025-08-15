Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна по роману Толстого выйдет в 2027 году

Картина перенесет зрителей в Россию начала XIX века, когда судьбы представителей аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. В центре истории — любовь и верность, честь и предательство, мир и война, раскрытые через судьбы ярких и сложных героев. Авторы ставят перед собой цель не переосмыслить, а воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании — с уважением к тексту, эпохе и характерам.