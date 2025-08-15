Эмили Ратаковски в облегающем мини-платье показала редкое фото с сыном

Несколько недель назад стало известно, что Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом спустя почти три года после расставания. 22 июля Верховный суд Манхэттена вынес решение, согласно которому звезды официально разведены. В тот же день было подано постановление о назначении алиментов для их общего сына Сильвестра. Однако поскольку судебные документы о разводах в Нью-Йорке являются конфиденциальными, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.