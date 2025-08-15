Ричмонд
Жена Константина Эрнста снялась в укороченном топе и юбке на прогулке

Актриса Софья Эрнст снялась в укороченном топе и юбке

Жена продюсера Константина Эрнста, Софья, снялась в укороченном топе и юбке. Снимками она поделилась в соцсети.

Софья Эрнст, фото: соцсети
Софья Эрнст, фото: соцсети

37-летняя Софья Эрнст позировала в укороченном черном топе, кожаной косухе, присборенной зеленой юбке и туфлях с носками. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. Вместе с ней на прогулке позировала ее подруга.

Несколько недель назад Софья Эрнст стала лицом нового выпуска журнала Moodboard. Жена Константина Эрнста позировала в белом корсете с глубоким декольте и юбке с клетчатым принтом. Образ дополнил винтажный головной убор. Вместе с ней в кадре позировали трое детей в масках животных.

Софья Заика (в девичестве. — ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.

Накануне жена Эрнста обновила имидж и показала результат.