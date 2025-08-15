Екатерине Васильевой – 80 лет. 10 любимых образов артистки из кино

Екатерина Васильева известна многим по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо» или «Гудбай, Америка». Но мало кто знает, насколько мощным даром перевоплощения обладает эта легендарная советская актриса. Life.ru показывает 10 ее образов, и каждый из них уникален.
Екатерина Сергеевна Васильева родилась 15 августа 1945 года. В этом году она празднует юбилей — 80 лет. В 1986 году Васильеву наградили званием Народной артистки РСФСР. Она играла как в кино, так и в театрах: МХАТ, театр на Таганке, театр имени Ермоловой. Участвовала в советском сериале «Кабачок 13 стульев» в роли пани Эльжбеты.
Ее последней ролью в кино стала бабушка Юли в фильме «Гудбай, Америка» 2020 года. В 2021 году Екатерина Сергеевна оставила мирскую жизнь. Она ушла в монастырь и стала там инокиней Василисой. Рассказываем, насколько разноплановые роли легендарная актриса играла в СССР.
«Бумбараш» (Николай Рашеев, Абрам Народицкий, 1971)
«Бумбараш» — телевизионная музыкальная комедия по произведению Аркадия Гайдара. Главный герой — Семен Бумбараш (Валерий Золотухин), демобилизованный солдат, который возвращается из Австрии, только чтобы застать на родине Гражданскую войну. Оказывается, от Бумбараша всем что-то нужно: и красным, и белым, и бандитам-анархистам, которыми управляет дореволюционная барышня, атаманша Софья Николаевна Тульчинская в исполнении Васильевой.
«Адам и Хева» (Алексей Коренев, 1969)
Фильм Алексея Коренева исследует традиционную жизнь кавказских республик в составе Советского Союза. Место действия — Дагестан 1950-х годов. Однажды Хева в исполнении Васильевой подает своему мужу, Бекиру, бульон к столу. Тот обжигается и произносит «талак» — это развод по шариату. На следующий день Бекир опомнился: он хочет вернуть жену обратно. Но так нельзя! После «талака» Хева должна снова выйти замуж, с ней снова должны развестись, и только после этого можно вернуться к Бекиру.
«Возвращение “Святого Луки”» (Анатолий Бобровский, 1970)
Основано на реальных событиях: картину «Святой Лука» Франца Халса и правда похищали из Пушкинского музея. Главный герой, Юрий Лоскутов (Олег Басилашвили), совмещает две профессии. Днем он — инженер, а вечером превращается в спекулянта. В темных делишках ему помогает Полина Рачкова, продавщица в антикварном магазине. Ее играет Екатерина Васильева. Именно она находит вора по прозвищу Граф, чтобы украсть произведение искусства.
«Эта веселая планета» (Юрий Сааков, Юрий Цветков, 1973)
Этот телевизионный фильм — об инопланетянах. Новый год в Доме культуры одного из НИИ Академгородка. С планеты Альфа Центавра прилетает НЛО в виде летающей тарелки. Екатерина Васильева играет Зет, инопланетянку, капитана этого корабля. С ней еще двое — Икс (Виктор Сергачев) и Игрек (Леонид Куравлев). Инопланетяне уверены, что на Земле все будут в шоке, но в суматохе маскарада их просто никто не замечает.
«Не болит голова у дятла» (Динара Асанова, 1974)
Сюжет очень актуальный. Особенно для 1974 года, когда еще был жив Джон Леннон. Семиклассник Сева Мухин учится играть на барабанах, чтобы попасть в рок-группу. Все над ним насмехаются и хотят, чтобы мальчик занимался баскетболом, как старший брат. Только учительница Татьяна Петровна видит в нем личность и хочет, чтобы Сева развивался и, может, стал новым Ринго Старром. Роль Татьяны Петровны исполнила Екатерина Васильева.
«Бриллианты для диктатуры пролетариата» (Григорий Кроманов, 1975)
Этот фильм — часть эпопеи Юлиана Семенова о разведчике Исаеве, то есть Штирлице. И снова все происходит в самый разгар Гражданской войны. Из Таллина приходит шифровка о том, что в Москве существует банда. Преступники похищают драгоценности из Гохрана, а потом перевозят их в Лондон и Париж. Екатерина Васильева играет бандитку Анну Викторовну. Но эта криминальная мадам совсем не похожа на дворянку из «Бумбараша». Анна Викторовна — типичная горожанка, по внешнему виду принадлежащая к субкультуре флэпперов.
«Двадцать дней без войны» (Алексей Герман, 1976)
Режиссер Алексей Герман снял проникновенное военное кино. Во время Великой Отечественной погибает Паша Рубцов, военкор. Его друг, тоже военкор, Василий Лопатин в исполнении Юрия Никулина должен разыскать семью Паши, чтобы сообщить печальную новость. Убитую горем вдову Рубцова играет Екатерина Васильева. Сценарий написал Константин Симонов, ради фильма взорвали замок Рагнит в городе Немане.
«Обыкновенное чудо» (Марк Захаров, 1978)
Милый и добрый сказочный фильм Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца. Ради развлечения своей любимой жены Волшебник превращает медведя в человека. Чтобы снова стать медведем, юноша должен добиться любви и поцелуя принцессы. Екатерина Васильева играет тут первую кавалерственную даму Эмилию.
«Чародеи» (Константин Бромберг, 1982)
Это экранизация повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Место действия — научный институт необычных услуг НУИНУ города Китежграда. Так как город — это легендарный Китеж, ушедший в нашем мире под воду, в альтернативной вселенной «Чародеев» тут в НИИ работают маги. Директором является Кира Анатольевна Шемаханская, доктор наук и маг первой величины. Ее играет Екатерина Васильева. Она не только строгий руководитель, но и невеста Ивана Киврина (Валерий Золотухин).
«Мигранты» (Валерий Приемыхов, 1991)
По сюжету в Москве в ресторане знакомятся мигранты. Их, конечно, не очень корректно так называть, потому что парень и девушка — граждане РСФСР, просто из регионов. Полина думает, что Павел — москвич. А Павел думает, что Полина — эскортница. Милиция же думает, что оба они — бомжи. Поэтому привозит молодых людей в отделение. Екатерина Васильева играет тут строгую сотрудницу ОВиРа, Отделения виз и регистраций. Она должна выяснить всю правду о предполагаемых «бомжах». За иронию и изобретательность фильм получил Специальный приз МКФ кино в Сан-Ремо в 1992 году.
Инокиня Василиса вписала свое мирское имя в историю кинематографа не только СССР, но и современной России. Ее потрясающий дар перевоплощения во многом сформировал ландшафт киноиндустрии XX и XXI веков.