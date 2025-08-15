Екатерине Васильевой – 80 лет. 10 любимых образов артистки из кино

По сюжету в Москве в ресторане знакомятся мигранты. Их, конечно, не очень корректно так называть, потому что парень и девушка — граждане РСФСР, просто из регионов. Полина думает, что Павел — москвич. А Павел думает, что Полина — эскортница. Милиция же думает, что оба они — бомжи. Поэтому привозит молодых людей в отделение. Екатерина Васильева играет тут строгую сотрудницу ОВиРа, Отделения виз и регистраций. Она должна выяснить всю правду о предполагаемых «бомжах». За иронию и изобретательность фильм получил Специальный приз МКФ кино в Сан-Ремо в 1992 году.