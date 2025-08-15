Звезды и победители на закрытии фестиваля «Окно в Европу 2025»

В Выборге завершился 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Торжественная церемония закрытия состоялась в Музее-заповеднике Выборгский замок. Гостями мероприятия стали актеры Егор Корешков, Ангелина Стречина, Денис Прытков, Анастасия Куимова, Артем Кошман, Стася Толстая и другие.
Церемонию провели президент фестиваля Сергей Урсуляк и его младшая дочь, актриса Дарья Урсуляк.
Первые призы
Первый приз был вручен от информационного партнера фестиваля — социальной сети ВКонтакте. Представитель платформы Дмитрий Берчук вручил специальный диплом «Окно ВКонтакте» фильму «Жемчуг» режиссера Тинатин Баркалая.
Приз киноведов, кинокритиков и кинопрессы достался фильму Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», где главную роль исполнил Артем Кошман. Победитель определялся с помощью голосования, в котором приняли участие 20 представителей различных медиа о кино, включая редактора Кино Mail Анну Гоголь.
Приз имени Саввы Кулиша достался документальной ленте «Великанцы» Юрия Мокиенко. Спецприз за сценарий получил Павел Кошелев — автор картины «35 страница», где главную роль исполнил Егор Корешков.
Драма Юлии Трофимовой «Большая земля» была отмечена двумя наградами: дипломом от Гильдии продюсеров и призом президента фестиваля — оператору-постановщику Михаилу Дементьеву. За наградами вышла актриса Анастасия Куимова, сыгравшая в картине главную роль.
Лучшие анимационные и неигровые фильмы
В рамках конкурса анимационного кино были вручены три специальных приза: «За поэзию простых вещей» — фильму «Михалыч» Вадима Иванова, «За магию анимации» — ленте «Катунь» Марины Железновой, «За мастерство» — картине «Булгаковъ» Станислава Соколова. Главный приз жюри достался картине «Жил-был тигр» Марины Верик и Дмитрия Мосягина.
Среди участников конкурса неигрового кино награды распределились следующим образом: специальный приз жюри «За визуальное решение» достался ленте «Пацаны ракету строили», приз «За проницаемость современности» — фильму «Магазин», диплом с формулировкой «За клоунов и детей как главных героев нашего времени» вручили картине «Сказка про ЖилаБыла». Главный приз жюри неигрового кино получила лента «Инстинкт» Филиппа Устинова.
Лучшее игровое кино
В программе «Выборгский счет» были представлены фильмы конкурса игрового кино, а также ленты, отмеченные наградами различных кинофестивалей за последний год. Победителей определяли участники-кинематографисты, представители СМИ и зрители с помощью онлайн-голосования.
Лауреаты «Выборгского счета» распределились следующим образом: III место заняла драма Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета», II место — мелодрама «Мужу привет» Антона Маслова, а I место — фильм «Жемчуг» Тинатин Баркалая.
В рамках конкурса игрового кино жюри во главе со сценаристом Олегом Маловичко отметило шесть картин. Особого упоминания с формулировкой «За соединение миров» удостоилась драма «Жемчуг», награда «За смелость» досталась фильму «Делириум» Вячеслава Березовского. «За энергию на экране» наградили криминальную комедию «Геля» Стаса Иванова.
Драма Камилы Рамазановой «Встречные» получила два приза — «За искренность и человечность», а также «За актерский дуэт» в лице Дмитрия Куличкова и Виктории Тихомировой.
Главный приз конкурса игрового кино достался картине «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова.
33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил в Выборге с 8 по 14 августа.