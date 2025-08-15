В статье расскажем о Мистере Фантастике — лидере команды «Фантастическая четверка» и ученом с уникальными способностями. Вы узнаете, какие актеры сыграли его роль в разных фильмах франшизы, а также познакомитесь с историей персонажа: его семьей, взаимоотношениях с другими героями, ключевых чертах характера. Также мы рассмотрим судьбу Мистера Фантастика в каждой части и интересные факты об этом герое.