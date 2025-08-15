Фестиваль ORIGINAL+Doc представил программу и жюри

Всего в конкурсной программе представлены 12 картин, которые поборются за призы в восьми номинациях. «История игрушек» и «Народные художественные промыслы» расскажут о творениях мастеров, украшениях, предметах быта, ставших неотъемлемой частью национального сознания. Сериал «Русский Милан» — исследование, посвященное новейшим фешн-дизайнерам страны. «Кубок Гагарина. Верить в мечту» о главном противостоянии этого года в российском хоккее — финале Кубка Гагарина. «Рак. На пороге открытия» — о новейших исследованиях в лечении коварного недуга. А также ленты «В поисках Андрея Рублева», «Подозревается еда», «Пять чувств фотографа», «Пылающий горизонт» о лесных пожарах, «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» и фильмы для взрослой аудитории «История русского секса» и «Секс в СССР».