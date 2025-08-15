Фестиваль ORIGINAL+Doc представил программу и жюри

III фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc пройдет в Москве с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино. Показы состоятся в кинотеатре «Москино Музеон» (Крымская набережная, 2).
В программе фестиваля — премьерные показы документальных фильмов и сериалов крупнейших стриминговых платформ России — VK Видео, START, KION, OKKO, WINK, Кинопоиск, PREMIER, RUTUBE, СМОТРИМ, Кино1TV, , RT.DOС.
Что в программе
Всего в конкурсной программе представлены 12 картин, которые поборются за призы в восьми номинациях. «История игрушек» и «Народные художественные промыслы» расскажут о творениях мастеров, украшениях, предметах быта, ставших неотъемлемой частью национального сознания. Сериал «Русский Милан» — исследование, посвященное новейшим фешн-дизайнерам страны. «Кубок Гагарина. Верить в мечту» о главном противостоянии этого года в российском хоккее — финале Кубка Гагарина. «Рак. На пороге открытия» — о новейших исследованиях в лечении коварного недуга. А также ленты «В поисках Андрея Рублева», «Подозревается еда», «Пять чувств фотографа», «Пылающий горизонт» о лесных пожарах, «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» и фильмы для взрослой аудитории «История русского секса» и «Секс в СССР».
Фильмом открытия ORIGINAL+Doc станут «Дикие убийцы: эволюция хищника» (режиссер Пол Дин), предоставленные стримингом viju и телеканалом viju Nature. Это — второй сезон мирового неигрового сериального хита о представителях мира дикой природы.
Кроме того, гостей ждут специальные программы: «Специальные показы», «Кино с первого взгляда» и «Фестиваль-Друг!».
Кто в жюри
По традиции, фильмы и сериалы конкурсной программы будут оценивать два профессиональных жюри. В первое входят эксперты из сферы киноиндустрии, во второе – представители СМИ. В этом году в их числе Валдис Пельш, актер Александр Яцко, гендиректор киностудии Горького Юлиана Слащева и другие. Возглавит жюри начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения «Россия-1» Мария Финкельштейн.
Вход на все показы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.