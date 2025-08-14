Оренбургская область станет местом съемок фильма о Мусе Джалиле

Концепция фильма, по словам Егорычева, заключается в решении негласной проблемы: чей герой Муса Джалиль. Поэт родился и вырос в Оренбуржье, долгое время работал в Татарстане, откуда и ушел на фронт, а в Москве есть его квартира, где он также жил и трудился. Свой личный интерес к личности героя-антифашиста автор проекта объясняет необычной судьбой поэта, которого сначала пытались «забыть и вычеркнуть», а затем реабилитировали, стали публиковать его стихи, созданные, в том числе, в период плена.