Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино в РФ

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность запрета по новому закону постперестроечных «бандитских» фильмов и сериалов, депутат подчеркнул, что «пока сделан первый шаг к тому, чтобы задумались и подумали о смыслах тех фильмов, которые объявлены как классика и которые больше являются пропагандой [запрещенного в РФ экстремистского движения] “АУЕ”. “От фильма “Брат”, “Брат 2” и дальше — “Бригада”, вся эта братва, и дальше мы пришли к “Слову пацана”. Так что идет этот процесс, и нужно с этим разбираться”», — сказал Бурляев.