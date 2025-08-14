Ричмонд
Депутат Бурляев назвал новый закон о фильмах первым шагом к очищению кино в РФ

Народный артист России заявил, что говорить о том, что будет подвержено пересмотру, является делом будущего
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Закон о традиционных ценностях в кино является первым шагом для пересмотра отношения в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как «Брат» и «Бригада». Об этом заявил ТАСС народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности запрета в РФ фильмов режиссера Алексея Балабанова и других криминальных картин в свете нового закона против дискредитации в кино традиционных ценностей. Закон был принят Госдумой в июле 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го.

«То, что эту тему подняли мы в Государственной думе, это так. А вот [говорить] о том, что будет подвержено пересмотру, — это дело будущего. А пересматривать надо серьезно», — сказал депутат, отметив, что, по его мнению, у Минкультуры сейчас недостаточно полномочий.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность запрета по новому закону постперестроечных «бандитских» фильмов и сериалов, депутат подчеркнул, что «пока сделан первый шаг к тому, чтобы задумались и подумали о смыслах тех фильмов, которые объявлены как классика и которые больше являются пропагандой [запрещенного в РФ экстремистского движения] “АУЕ”. “От фильма “Брат”, “Брат 2” и дальше — “Бригада”, вся эта братва, и дальше мы пришли к “Слову пацана”. Так что идет этот процесс, и нужно с этим разбираться”», — сказал Бурляев.

«Это начало процесса очищения нашего кино, чем мы будем заниматься обязательно», — отметил парламентарий.