44-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в крошечном бикини

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио снялась на пляже. Снимками она поделилась в соцсети.
44-летняя «ангел» Victoria’s Secret показала фигуру в крошечном голубом бикини. Образ дополнила кепка и солнцезащитные очки. Модель также отказалась от макияжа и укладки.
Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. Модель была запечатлена в бело-желтом бикини, солнцезащитных очках и браслетах. Возлюбленный манекенщицы был одет в черные плавательные шорты.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».