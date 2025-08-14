Ричмонд
Эмили Ратаковски порадовала фанатов фото в микробикини

Актриса порадовала фанатов фото в леопардовом микробикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные фото с отдыха в Италии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмили Ратаковски
Эмили РатаковскиИсточник: Соцсети

34-летняя манекенщица порадовала фанатов снимками в микробикини леопардовой расцветки. Знаменитость также надела серую кепку, солнцезащитные очки Gucci и несколько золотых украшений, в том числе серьги-кольца и подвеску с фотографией ее сына Сильевстра-Аполло.

На других фото Ратаковски позировала в полосатом купальнике на яхте.