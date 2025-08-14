Ричмонд
Звезда «Великолепного века» отпраздновала 42-летие в роскошном образе

Актриса Мерьем Узерли показала, как отметила день рождения

Звезда сериала «Великолепный век», воплотившая на экранах образ Хюррем-султан, отпраздновала свой день рождения. Уроженка Германии Мерьем Узерли встретила 42-летие в кругу близких и поклонников.

Мерьем Узерли, фото: соцсети
Мерьем Узерли, фото: соцсети

Праздничное торжество актриса отметила в эффектном наряде: длинное платье золотистого оттенка с накидкой идеально подчеркнуло ее фигуру. Образ дополнял изящный ободок с надписью Birthday Queen и элегантный макияж.

Знаменитость искренне поблагодарила всех, кто поздравил ее в этот особенный день.

«Спасибо всем за ваши сообщения, звонки, видео, голосовые послания… Вы согрели мою душу… Благодарю от всего сердца», — поделилась тронутая вниманием Мерьем.