Звезда «Великолепного века» отпраздновала 42-летие в роскошном образе

Звезда сериала «Великолепный век», воплотившая на экранах образ Хюррем-султан, отпраздновала свой день рождения. Уроженка Германии Мерьем Узерли встретила 42-летие в кругу близких и поклонников.
Праздничное торжество актриса отметила в эффектном наряде: длинное платье золотистого оттенка с накидкой идеально подчеркнуло ее фигуру. Образ дополнял изящный ободок с надписью Birthday Queen и элегантный макияж.
Знаменитость искренне поблагодарила всех, кто поздравил ее в этот особенный день.
«Спасибо всем за ваши сообщения, звонки, видео, голосовые послания… Вы согрели мою душу… Благодарю от всего сердца», — поделилась тронутая вниманием Мерьем.