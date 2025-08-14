56-летняя Дженнифер Энистон в откровенном образе снялась для журнала

Американская актриса Дженнифер Энистон в откровенном образе снялась для журнала Vanity Fair. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
56-летняя звезда сериала «Друзья» предстала перед камерой рядом с велосипедом на фоне цветущего кустарника. Она позировала в бежевом боди с косточками, глубоким декольте и шлейфом.
Также знаменитость запечатлели в полный рост в фиолетовом наряде, который состоял из кружевного бюстгальтера, юбки ниже колена с прозрачной оборкой и наброшенного на одно плечо жакета. Известно, что автором кадров стал канадский фотограф Норман Жан Рой.