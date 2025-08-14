Kion: популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории

«Женская аудитория Kion уделяет таким картинам все больше времени: среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, сами жанры в женском сегменте стали востребованнее на 32% в годовом сравнении (январь-июль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года). Психологи объясняют это, в частности, тем, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях», — сообщили в пресс-службе.