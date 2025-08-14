Kion: популярность криминальных сериалов выросла на 32% среди женской аудитории

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Женщины на 32% чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры по сравнению с 2024 годом. Это следует из данных исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion.
«Женская аудитория Kion уделяет таким картинам все больше времени: среднее время просмотра на один тайтл выросло на 20%, сами жанры в женском сегменте стали востребованнее на 32% в годовом сравнении (январь-июль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года). Психологи объясняют это, в частности, тем, что женщины более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их привлекают герои с глубоким характером в драматических историях», — сообщили в пресс-службе.
Самыми популярными картинами в этих жанрах стали «Хрустальный» (драма, детектив) с Антоном Васильевым и Николаем Шрайбером, «Тайга» (детектив, драма, триллер) с Григорием Чабаном и Дарьей Екамасовой, «Хирург» (триллер) с Сергеем Гилевым и Мариной Ворожищевой, «Опасный» (детектив) с Кириллом Полухиным и Романом Агеевым, а также турецкий сериал «Семья» (драма, криминал).
«Эксперты проанализировали сериалы следующих жанров: детектив, триллер, психологическая драма с криминальным элементом, криминал, драма. Возрастные сегменты женской аудитории: 18−24, 25−34, 35−44, 45−54 и 55−64 лет. Данные были получены за январь-июль 2024 и 2025 года соответственно», — уточнили в пресс-службе.
Как отметила клинический психолог и кинотерапевт Ирина Гросс, просмотр криминальных драм для женщин может быть способом нивелировать страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу — особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления.
«Современные криминальные драмы ломают стереотипы: женщины теперь — не только “подруги главного героя”, а полноценные сильные персонажи, будь то детективы или сложные антигероини. Мужские роли также эволюционируют, становясь более уязвимыми и многогранными. Это важный фактор, отражающий статистику того, что популярность подобного жанра среди женской аудитории растет», — резюмировала эксперт.