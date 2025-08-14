Умер потерявший роли из-за пьяной езды актер корейских дорам Сон Ен Гю

По данным издания, в последние месяцы актер боролся с эмоциональным расстройством. После того, как в июне севшего за руль в легкой степени алкогольного опьянения Сон Ен Гю задержали правоохранители, его сняли с театральной постановки «Влюбленный Шекспир» и лишили ролей в двух сериалах, говорится в статье.