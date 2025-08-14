Умер потерявший роли из-за пьяной езды актер корейских дорам Сон Ен Гю

Южнокорейский актер Сон Ен Гю, наиболее известный зрителям по роли шефа Чоя в криминальной комедии «Экстремальная работа», обнаружен мертвым в автомобиле, пишет Voice.
Сообщается, что тело 55-летней кинозвезды в припаркованном автомобиле в городе Йонъине, к югу от Сеула, обнаружил утром 4 августа его знакомый, он вызвал полицию на место происшествия. Правоохранители не обнаружили следов насилия на теле артиста. У Сон Ен Гю остались вдова и две дочери.
По данным издания, в последние месяцы актер боролся с эмоциональным расстройством. После того, как в июне севшего за руль в легкой степени алкогольного опьянения Сон Ен Гю задержали правоохранители, его сняли с театральной постановки «Влюбленный Шекспир» и лишили ролей в двух сериалах, говорится в статье.
Известно, что актер снялся в 46 фильмах и сериалах, в том числе «Великолепный брак», «Напарники», «Француженка», «Когда я была прекрасной», «Бейсболистка». Вышедшая в 2019 году с участием Сон Ен Гю криминальная комедия «Экстремальная работа» стала одним из самых кассовых фильмов в истории Южной Кореи.