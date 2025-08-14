Более 35 стран присоединятся к акции «Ночь кино 2025»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 35 стран примут участие в Х всероссийской акции «Ночь кино 2025», в их числе Китай, Сербия, Словакия, а также все страны СНГ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роскино».
«В прошлом году география акции охватила 14 стран БРИКС и СНГ, в этот раз к празднику российского кинематографа присоединятся уже более 35 государств. В числе новых стран на карте “Ночи кино” — Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути, Маврикий и многие другие. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ», — сообщили в пресс-службе.
Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, «Ночь кино» — это важный глобальный проект как с точки зрения киноиндустрии, так и с точки зрения международного культурного сотрудничества.
«Учитывая, что в программу входит военная драма “Группа крови”, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне данная акция важна еще и как способ рассказать зарубежным зрителям, особенно молодому поколению, о событиях тех времен. Вовлекая в орбиту нашей “Ночи кино” десятки зарубежных стран, мы делимся с ними вдохновляющими искренними киноисториями и через кинематограф рассказываем о наших ценностях, традициях, смыслах», — приводит слова министра пресс-служба «Роскино».
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 23 августа. Торжественное открытие состоится в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. Фильмом открытия станет фильм «Группа крови». Также зрители увидят «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.
«Ночь кино 2025» организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются «Роскино» и Фонд кино. Соорганизатор акции — Российский фонд культуры. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.