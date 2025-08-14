Более 35 стран присоединятся к акции «Ночь кино 2025»

«В прошлом году география акции охватила 14 стран БРИКС и СНГ, в этот раз к празднику российского кинематографа присоединятся уже более 35 государств. В числе новых стран на карте “Ночи кино” — Мексика, Аргентина, Колумбия, ЮАР, Индонезия, ОАЭ, Венгрия, Сербия, Словакия, Ангола, Джибути, Маврикий и многие другие. Второй раз в акции примут участие Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет и все страны СНГ», — сообщили в пресс-службе.