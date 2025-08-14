Анджелина Джоли может выпустить «разрушительные» мемуары о своем разводе

Анджелина Джоли рассматривает возможность издать мемуары, в которых расскажет о бурных отношениях и разводе с Брэдом Питтом. Как сообщает Radar Online, на эти мысли ее навел нескончаемый судебный спор с бывшим супругом из-за французской винодельни Château Miraval.
«До сих пор Анджелина была очень сдержанной в комментариях о разводе, но если Брэд продолжит давить, она может изменить позицию и рассказать все», — утверждает инсайдер.
Предполагается, что книга могла бы принести Джоли свыше 50 миллионов долларов, учитывая огромный интерес публики. Но главное, что для Питта подобная публикация может обернуться репутационным ударом.
Напомним, в 2021 году Джоли продала свою долю в Château Miraval компании Stoli Group, принадлежащей бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт обвинил ее в нарушении устной договоренности о согласовании сделки, а актриса в ответ заявила, что он отказался выкупить ее долю, требуя подписать соглашение о неразглашении, «чтобы заставить ее молчать о его злоупотреблениях».