Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли может выпустить «разрушительные» мемуары о своем разводе

Актриса может выпустить разоблачительную книгу о браке с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Анджелина Джоли рассматривает возможность издать мемуары, в которых расскажет о бурных отношениях и разводе с Брэдом Питтом. Как сообщает Radar Online, на эти мысли ее навел нескончаемый судебный спор с бывшим супругом из-за французской винодельни Château Miraval.

«До сих пор Анджелина была очень сдержанной в комментариях о разводе, но если Брэд продолжит давить, она может изменить позицию и рассказать все», — утверждает инсайдер.

Предполагается, что книга могла бы принести Джоли свыше 50 миллионов долларов, учитывая огромный интерес публики. Но главное, что для Питта подобная публикация может обернуться репутационным ударом.

Напомним, в 2021 году Джоли продала свою долю в Château Miraval компании Stoli Group, принадлежащей бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт обвинил ее в нарушении устной договоренности о согласовании сделки, а актриса в ответ заявила, что он отказался выкупить ее долю, требуя подписать соглашение о неразглашении, «чтобы заставить ее молчать о его злоупотреблениях».