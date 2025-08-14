Анджелина Джоли может выпустить «разрушительные» мемуары о своем разводе

Напомним, в 2021 году Джоли продала свою долю в Château Miraval компании Stoli Group, принадлежащей бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт обвинил ее в нарушении устной договоренности о согласовании сделки, а актриса в ответ заявила, что он отказался выкупить ее долю, требуя подписать соглашение о неразглашении, «чтобы заставить ее молчать о его злоупотреблениях».