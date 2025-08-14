Ричмонд
Бывшая жена Ивана Краско обвинила в обмане его 30-летнюю сиделку

Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль обвинила в обмане его сиделку Дарью
Иван Краско
Иван КраскоИсточник: Legion-Media.ru

Бывшая жена народного артиста России Ивана Краско Наталья Вяль высказалась об отношениях актера с 30-летней сиделкой Дарьей. Ее цитирует KP.RU.

Вяль заявила, что помощница Краско обманывала родственников 94-летнего артиста.

«Даша собирала деньги на лечение. Потом оказалось, что эти средства были не на лечение Ивана, а на ее лечение», — сообщила экс-супруга актера.

Вяль также отметила, что Краско мог бы прожить дольше, если бы раньше оказался под наблюдением врачей. По ее словам, на уговоры родни Дарья отвечала, что артист не хочет ложиться в больницу.

Помощница отреагировала на обвинения и подчеркнула, что «все выяснила» с бывшей женой артиста.

«Думаю, все это было сделано для подогревания аудитории. Есть несостыковки», — отметила она.

Ранее сиделка Краско Дарья прокомментировала сообщения о романтических отношениях с актером.