«Ты выросла, и я поражаюсь тому, каким невероятным человеком ты стала. У тебя самое большое сердце, и ты так щедро даришь любовь — даже людям, которых только что встретила. Ты глубоко чувствуешь, но при этом сохраняешь спокойствие и самообладание, которые не свойственны твоим годам. Ты умная, сообразительная, и я полностью доверяю тебе твоего младшего брата. Ты как будто связующее звено между братом и сестрой — они оба считают тебя своим лучшим другом, и это согревает мне сердце», – призналась актриса.