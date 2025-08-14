Джессика Альба в личном блоге опубликовала видео, в котором собрала архивные кадры со своей дочерью Хэвен. Актриса трогательно поздравила наследницу с 14-летием.
«Моя малышка Хэви, вау, ты можешь в это поверить? Тебе уже 14! Время летит слишком быстро. Кажется, будто только вчера ты была крошечным, ярким фейерверком, озаряющим нашу жизнь своей безграничной энергией», – отметила звезда.
Она вспомнила, что наследница была уверенной в себе уже в детстве. Сейчас Хэвен, по словам звездной матери, умеет ставить перед собой цели и достигать их.
Альба рассказала, как дочь смело могла подойти к старшей сестре и отобрать у нее куклу. Актриса также отметила, что гордится своей наследницей.
«Ты выросла, и я поражаюсь тому, каким невероятным человеком ты стала. У тебя самое большое сердце, и ты так щедро даришь любовь — даже людям, которых только что встретила. Ты глубоко чувствуешь, но при этом сохраняешь спокойствие и самообладание, которые не свойственны твоим годам. Ты умная, сообразительная, и я полностью доверяю тебе твоего младшего брата. Ты как будто связующее звено между братом и сестрой — они оба считают тебя своим лучшим другом, и это согревает мне сердце», – призналась актриса.
Она пожелала Хэвен делать все, что та хочет. Альба отметила, что с нетерпением ждет, когда дочь перейдет в старшую школу. Она уверена, что у девочки будут происходить удивительные события.
«Продолжай стремиться к своей мечте и никогда не переставай расти. Я люблю тебя больше, чем могу выразить словами, и я так горжусь тобой, малышка. Люблю тебя до безумия!» – заключила актриса.
Напомним, Джессика Альба родила троих детей в браке с продюсером Кэшем Уорреном. У них есть 17-летняя Онор, 14-летняя Хэвен и восьмилетний Хейс.
В начале 2025 года актриса сообщила, что разводится с мужем после 16 лет брака. Она отметила, что, несмотря на расставание, они остаются семьей и продолжают вместе воспитывать детей.
Ранее бывшего мужа Джессики Альбы заметили на свидании с моделью младше него на 20 лет.