Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме разъяснили слова о возможном запрете фильмов Алексея Балабанова

Депутат Драпеко опровергла возможный запрет фильма Балабанова «Груз 200»
Елена Драпеко
Елена ДрапекоИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко опровергла приписываемые ей слова о том, что под запрет из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям могут попасть фильмы режиссера Алексея Балабанова. Ее слова передает издание «360.ru».

Депутат сообщила, что ее слова переврали, а речь шла о конкретном фильме культового постановщика — «Груз 200». Более того, она не говорила о запрете картины, а лишь рассуждала о ней в контексте рекомендаций к просмотру.

«Ничего запрещать не надо, надо определить возрастные категории, ставить ограничения должно не государство, а родители. Родительский контроль изобретен давно. Надо следить за тем, что смотрят ваши дети, и воспитывать в них вкус к хорошему кино», — заявила Драпеко.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России.