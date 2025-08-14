В Госдуме разъяснили слова о возможном запрете фильмов Алексея Балабанова

«Ничего запрещать не надо, надо определить возрастные категории, ставить ограничения должно не государство, а родители. Родительский контроль изобретен давно. Надо следить за тем, что смотрят ваши дети, и воспитывать в них вкус к хорошему кино», — заявила Драпеко.