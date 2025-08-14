Ричмонд
Люся Чеботина сыграла «себя не в себе» в сериале

Певица снялась в сериале «Баранкины и камни силы»
Люся Чеботина на премьере сериала «Баранкины и камни силы», фото: пресс-служба
Люся Чеботина на премьере сериала «Баранкины и камни силы», фото: пресс-служба

Певица Люся Чеботина снялась в сериале «Баранкины и камни силы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Чеботина сыграет роль персонажа, который перевоплотился в ее образ. В 3 серии, которая вышла 14 августа, артистка споет свой хит «Солнце Монако» для одного особенного зрителя.

Режиссер проекта Михаил Поляков похвалил Чеботину на съемках и назвал ее суперпрофессионалом.

«У Люси Чеботиной была очень сложная задача: быть не-собой, которая изображает себя — то есть, изобразить себя в представлении другого человека. И она справилась с ней очень хорошо!» — рассказал режиссер.

Чеботина отметила, что это не первый ее опыт в кино. Она призналась, что съемки в сериале запомнятся ей позитивом и юмором.

В проекте также сыграли Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Дмитрий Журавлев, Ксения Кутепова, Марина Доможирова, Мирон Проворов, Константин Белошапка, Илья Соболев, Александр Мизев, Валери Зоидова, Снежана Самохина, Алексей Бурмистров, Илья Виногорский, Александр Аверин.