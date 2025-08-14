Звезда «Реальных пацанов» снялась с мужем и детьми для глянца

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер снялась с мужем Максимом Белбородовым и детьми для обложки журнала «OK!». Артистка показала подписчикам в соцсети фото, которое украсило августовский номер.
«Первая семейная съемка», — отметило издание.
В феврале 2024 года Бербер вышла замуж за звезду фильма «28 панфиловцев», а в июне родила от Белбородова сына. Актриса захотела назвать мальчика в честь его отца. Артист признавался в интервью, что удивился решению жены, но принял ее выбор.
Знаменитость рассказывала в интервью, что супруг хотел сделать ей предложение через неделю романа, однако друзьям актера удалось его отговорить. Звезда «28 панфиловцев» еще месяц раздумывал, а потом подарил возлюбленной кольцо. По словам Бербер, она без всяких сомнений согласилась стать женой артиста, несмотря на стремительное развитие отношений.
У актрисы также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары, но они продолжают общение ради дочери.