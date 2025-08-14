Звезда «Реальных пацанов» снялась с мужем и детьми для глянца

У актрисы также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары, но они продолжают общение ради дочери.