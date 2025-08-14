Умерла актриса из сериалов «Кости» и «Отчаянные домохозяйки» Лорна Рейвер

Американская актриса Лорна Рейвер, сыгравшая в сериалах «Кости» и «Отчаянные домохозяйки», скончалась в возрасте 81 года, сообщил журнал Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).
В летнем выпуске этого издания её имя включено в раздел «в память». По данным журналистов, актрисы не стало ещё 12 мая 2025 года.
Лорна Рейвер родилась 9 октября 1943 года в городе Йорке в американском штате Пенсильвания. Актриса также снялась в сериалах «Скорая помощь», «Беверли-Хиллз, 90210», «Доктор Куин, женщина-врач», «Анатомия страсти», «Зачарованные», «Юристы Бостона», «Части тела» и «C.S.I. Место преступления».
Всего в фильмографии Рейвер числится более 20 проектов. Кроме того, она играла роли в театре.