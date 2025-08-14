Леонардо ДиКаприо объяснил, почему встречается только с молодыми девушками

Леонардо ДиКаприо дал объяснение своим необычным привычкам в отношениях. 50-летний актер, известный тем, что встречается с женщинами намного моложе себя, рассказал режиссеру Полу Томасу Андерсону в интервью для Esquire, что чувствует себя почти на два десятилетия моложе своего истинного возраста.
Андерсон задал Лео вопрос: «Если бы ты не знал, сколько тебе лет, сколько тебе было бы сейчас?» ДиКаприо ответил: «32», Андерсон предположил, что для актера его 50-летие было серьезным поводом для размышлений. Звезда «Титаника» пошутил, что «в прошлом году ему эмоционально исполнилось 35».
ДиКаприо рассказал, как изменились его взгляды с возрастом: «Вы хотите быть более честными перед собой и окружающими и не тратить время впустую. Вам нужно быть более открытыми. Это большая ответственность, потому что большая часть вашей жизни уже скорее позади, нежели впереди».
Леонардо добавил: «Я смотрю на свою мать, например, и вижу, что она просто говорит то, что думает, и не тратит время впустую. Она не тратит время на то, чтобы притворяться».
Напомним, сейчас актер встречается с Витторией Черетти. До романа с 27-летней моделью ДиКаприо имел отношения с Джиджи Хадид, Камиллой Морроне, Ниной Агдал, Тони Гаррн и другими. Эта звездная история свиданий принесла актеру репутацию бросающего партнерш «до того, как их префронтальная кора полностью разовьется».