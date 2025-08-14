Блейк Лайвли обвинила адвокатов Бальдони в клеветнической кампании против нее

Во время дачи показаний 31 июля Блейк Лайвли раскритиковала адвоката Джастина Бальдони, Брайана Фридмана, обвинив его в том, что он участвовал в предполагаемой клеветнической кампании против нее. Актриса утверждает, что нападки и ложные утверждения преследуют ее в публичном поле по сей день: «Не похоже, что все это закончилось. Все продолжается».