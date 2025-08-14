Блейк Лайвли обвинила адвокатов Бальдони в клеветнической кампании против нее

Во время дачи показаний 31 июля Блейк Лайвли раскритиковала адвоката Джастина Бальдони, Брайана Фридмана, обвинив его в том, что он участвовал в предполагаемой клеветнической кампании против нее. Актриса утверждает, что нападки и ложные утверждения преследуют ее в публичном поле по сей день: «Не похоже, что все это закончилось. Все продолжается».
«Как вы считаете, кто причастен к продолжающейся клеветнической кампании?», — прямо спросил адвокат Бальдони. Актриса ответила: «Я считаю, что к этому причастны ответчики». Правда, при этом Блейк не уточнила, кого конкретно она подразумевает.
Фридман поинтересовался: «На каком основании вы считаете, что обвиняемые и я сам участвуем в продолжающейся клеветнической кампании?».
«Помимо того, что мне известно от моих адвокатов, я считаю, что ваш ответный иск, публикации в прессе и заявления в мой адрес и выпады в сторону моей репутации были невероятно мстительными», — парировала Лайвли.
Сам Джастин Бальдони тоже присутствовал на допросе актрисы в Нью-Йорке. Согласно протоколам, юристы Блейк обвинили Бальдони и его команду в том, что они незамедлительно слили подробности дачи показаний в таблоидные СМИ в попытке продвинуть сюжетную линию о том, что «дача показаний была очной встречей между мистером Бальдони и мисс Лайвли». Блейк обвинила адвокатов Бальдони в стремлении «устроить цирк для СМИ».