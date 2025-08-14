Майкл Сера познакомился с будущей женой Надин Сера в парижском баре, когда продвигал сериал «Задержка в развитии». Надин приехала в Париж учиться и совершенно не знала, кто перед ней. «Она думала, что я швед, пока мы не заговорили. Нам очень повезло, что все сложилось, иначе у нас не было бы сына и наших отношений», — вспоминал актер.