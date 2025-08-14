17-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач оценил высказывания своего коллеги по сериалу Никиты Кологривого, который в одном из интервью заявил, что Леон попал в кинематограф не благодаря таланту, а исключительно из-за внешности.
«Я не знаю вообще, почему он так сказал на интервью. Я его не смотрел, просто видел отрывок, где он про меня с Рузилем (Рузилем Минекаевым. — Прим. ред.) говорит: “15-летнему красивому мальчику просто повезло…”» — высказался Кемстач в шоу «Без комментариев».
Актер признался, что ему было обидно из-за таких слов коллеги. Он вспомнил, что во время съемок в сериале Жоры Крыжовникова они очень хорошо общались и дружили.
«Когда это услышал, мне стало суперобидно. Не то чтобы я расстроился, именно по-дружески обидно. Потому что мы на площадке все так круто дружили, было классно. И сейчас мы дружим! Он дружит с моей семьей!» — заявил артист.
Он вспомнил, что после просмотра интервью увидел, как отчим Антон Богданов говорил по видеосвязи с Кологривым. Коллега поздоровался с ним, чему Кемстач очень удивился.
«Думаю, у него была определенная стратегия, которой он придерживался. Я к Никите очень хорошо отношусь, но это было как-то… Странно слышать от взрослого мужчины», — заключил юный актер.
Напомним, Леон Кемстач сыграл одну из главных ролей в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Недавно он презентовал новый проект со своим участием — комедию «Иван Семенов. Первый поцелуй».
