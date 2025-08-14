Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» — о критике Никиты Кологривого: «По-дружески было обидно»

Леон Кемстач рассказал, что коллега не оценил его актерский талант
Леон Кемстач
Леон Кемстач

17-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач оценил высказывания своего коллеги по сериалу Никиты Кологривого, который в одном из интервью заявил, что Леон попал в кинематограф не благодаря таланту, а исключительно из-за внешности.

«Я не знаю вообще, почему он так сказал на интервью. Я его не смотрел, просто видел отрывок, где он про меня с Рузилем (Рузилем Минекаевым. — Прим. ред.) говорит: “15-летнему красивому мальчику просто повезло…”» — высказался Кемстач в шоу «Без комментариев».

Актер признался, что ему было обидно из-за таких слов коллеги. Он вспомнил, что во время съемок в сериале Жоры Крыжовникова они очень хорошо общались и дружили.

Леон Кемстач в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Леон Кемстач в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Когда это услышал, мне стало суперобидно. Не то чтобы я расстроился, именно по-дружески обидно. Потому что мы на площадке все так круто дружили, было классно. И сейчас мы дружим! Он дружит с моей семьей!» — заявил артист.

Он вспомнил, что после просмотра интервью увидел, как отчим Антон Богданов говорил по видеосвязи с Кологривым. Коллега поздоровался с ним, чему Кемстач очень удивился.

«Думаю, у него была определенная стратегия, которой он придерживался. Я к Никите очень хорошо отношусь, но это было как-то… Странно слышать от взрослого мужчины», — заключил юный актер.

Никита Кологривый: «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Никита Кологривый: «Слово пацана. Кровь на асфальте»Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Напомним, Леон Кемстач сыграл одну из главных ролей в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Недавно он презентовал новый проект со своим участием — комедию «Иван Семенов. Первый поцелуй».

Ранее Антон Богданов рассказал о непростых рабочих отношениях с Леоном Кемстачем. 