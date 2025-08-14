В Госдуме допустили запрет фильмов Алексея Балабанова

Депутат Госдумы Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России. Об этом она сообщила в интервью порталу «Абзац».
По словам Драпеко, картины, снятые в 90-х, могут подпадать под действие новых правил, так же как и новые фильмы.
«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова, могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — сообщила она.
Ранее Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.