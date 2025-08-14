Дженнифер Энистон рассказала, за что любит свой дом в Лос-Анджелесе

Дженнифер Энистон дала интервью, в котором рассказала о своем любимом доме в Лос-Анджелесе. Когда корреспондент заметила, что особняк Энистон, построенный в середине прошлого века, сразу же вызвал у нее чувство умиротворения, актриса подчеркнула, что именно этого эффекта она сама и искала.
«Там, снаружи, все действует на нервы. Здесь же не должно быть никаких нервов», — заявила Дженнифер. Она также призналась, что самостоятельно занималась дизайном своего жилища, чтобы каждая деталь дарила ей и всем ее гостям ощущение покоя и гармонии.
«Я, по сути, использовала все методы, чтобы создать спокойную обстановку в хаосе индустрии и мира в целом», — добавила Энистон.
Так, среди «целебных элементов», которые помогают актрисе сохранять правильную атмосферу в доме, есть несколько кристаллов, украшающих ее журнальный столик (в том числе необработанный аметист и белый кристалл). Также в рабочем кабинете есть подставка для благовоний с изображением ворон и несколько книг по дизайну, которые помогают знаменитости организовывать пространство самостоятельно.
Дженнифер обратила внимание, что очень любит этот дом и действительно считает его островком безмятежности. Особую роль для актрисы играет и захватывающий вид — в ее особняке есть панорамное окно, открывающее живописный пейзаж вплоть до Тихого океана.