Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Энистон рассказала, за что любит свой дом в Лос-Анджелесе

Актриса призналась, что лично занималась дизайном своего жилища
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбу
Дженнифер Энистон захотела помочь Селене Гомес организовать свадьбуИсточник: www_gazeta_ru

Дженнифер Энистон дала интервью, в котором рассказала о своем любимом доме в Лос-Анджелесе. Когда корреспондент заметила, что особняк Энистон, построенный в середине прошлого века, сразу же вызвал у нее чувство умиротворения, актриса подчеркнула, что именно этого эффекта она сама и искала.

«Там, снаружи, все действует на нервы. Здесь же не должно быть никаких нервов», — заявила Дженнифер. Она также призналась, что самостоятельно занималась дизайном своего жилища, чтобы каждая деталь дарила ей и всем ее гостям ощущение покоя и гармонии.

«Я, по сути, использовала все методы, чтобы создать спокойную обстановку в хаосе индустрии и мира в целом», — добавила Энистон.

Так, среди «целебных элементов», которые помогают актрисе сохранять правильную атмосферу в доме, есть несколько кристаллов, украшающих ее журнальный столик (в том числе необработанный аметист и белый кристалл). Также в рабочем кабинете есть подставка для благовоний с изображением ворон и несколько книг по дизайну, которые помогают знаменитости организовывать пространство самостоятельно.

Дженнифер обратила внимание, что очень любит этот дом и действительно считает его островком безмятежности. Особую роль для актрисы играет и захватывающий вид — в ее особняке есть панорамное окно, открывающее живописный пейзаж вплоть до Тихого океана.