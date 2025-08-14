Трамп наградил Сильвестра Сталлоне за вклад в развитие американской культуры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал имена лауреатов престижной премии Центра Кеннеди, вручаемой за выдающийся вклад в развитие американской культуры, сообщает Los Angeles Times.
Среди награжденных — актеры Сильвестр Сталлоне и Майкл Кроуфорд, исполнители Джордж Стрейт и Глория Гейнор, а также музыкальный коллектив Kiss.
Трамп на протяжении долгого времени не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии. Во время второго срока он произвел изменения в руководстве Центра и существенно уменьшил объем его финансирования.