Трамп наградил Сильвестра Сталлоне за вклад в развитие американской культуры

В числе награжденных также оказались Майкл Кроуфорд, Джордж Стрейт и Глория Гейнор
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал имена лауреатов престижной премии Центра Кеннеди, вручаемой за выдающийся вклад в развитие американской культуры, сообщает Los Angeles Times.

Среди награжденных — актеры Сильвестр Сталлоне и Майкл Кроуфорд, исполнители Джордж Стрейт и Глория Гейнор, а также музыкальный коллектив Kiss.

Трамп на протяжении долгого времени не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии. Во время второго срока он произвел изменения в руководстве Центра и существенно уменьшил объем его финансирования.