Светлана Ходченкова поделилась серией новых снимков из отпуска. 42-летняя актриса позировала в темном мини-платье с пайетками и в босоножках на каблуках. Звезда сериала «Актрисы» показала свои стройные, длинные и спортивные ноги.
Поклонники восхитились фигурой звезды.
«Она красотка», «Да, ноги у вас красивы», «Господи, что это за женщина, просто великая актриса, сексуальная женщина и просто хороший человек, пусть все сложится у тебя все самым лучшим образом, семью крепкую, с двумя детишками и достойным мужем», «Вау, какие ноги», «Хорошие кадры».
В июне 2025 года Светлана Ходченкова отдыхала в Италии. Она успела прокатиться по городу и его окрестностям на велосипеде, а также сделала фото возле фонтана Треви. Перед отпуском Ходченкова сменила имидж и отрезала длинные волосы.
