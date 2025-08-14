Ричмонд
СМИ: звезда «Елок» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

Mash: Актриса Галина Стаханова перестала сниматься из-за состояния своего здоровья
Галина Стаханова
Галина СтахановаИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Галина Стаханова, известная по ролям в новогодней франшизе «Елки» и в сериалах «Ранетки» и «Воронины», больше не может сниматься в кино из-за тяжелых болезней. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 84-летняя актриса страдает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Стаханова быстро устает и с трудом ходит, поэтому режиссеры перестали приглашать ее на съемки.

Известно, что в мае артистка получила 200 тысяч рублей за два съемочных дня. Mash подчеркивает, что с тех пор Стаханова живет на пенсию в размере 25 тысяч рублей в месяц и отказывается проходить полноценное обследование.

Ранее стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали после падения. 75-летний актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал. Ему потребовалась операция на тазобедренном суставе.