Лиам Хемсворт спровоцировал слухи о помолвке

В прошлые выходные модель и девушка Лиама Хемсворта, Габриэлла Брукс, попала в объективы фоторепортеров на яхте в Испании, где проходило празднование дня рождения Криса Хемсворта, брата Лиама. Внимание журналистов и поклонников привлекло сверкающее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки девушки. На нескольких фотографиях, опубликованных папарацци чуть позже, Габриэлла улыбалась, показывая символичное украшение своим друзьям.
Известно, что Лиам и Габриэлла вместе с конца 2019 года. В прошлогоднем интервью модель рассказала, что очень дорожит отношениями с Лиамом Хемсвортом, но выставлять их напоказ, как это принято в индустрии, она не собирается. Пара действительно нечасто выходит вместе в свет и старается сохранять свою личную жизнь подальше от любопытных папарацци и фанатов.
Сами влюбленные пока не давали комментариев по поводу возможной помолвки.