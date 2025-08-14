Лиам Хемсворт спровоцировал слухи о помолвке

Известно, что Лиам и Габриэлла вместе с конца 2019 года. В прошлогоднем интервью модель рассказала, что очень дорожит отношениями с Лиамом Хемсвортом, но выставлять их напоказ, как это принято в индустрии, она не собирается. Пара действительно нечасто выходит вместе в свет и старается сохранять свою личную жизнь подальше от любопытных папарацци и фанатов.