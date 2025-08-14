Ричмонд
Лиам Хемсворт спровоцировал слухи о помолвке

Возлюбленная актера была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс, фото: соцсети
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс, фото: соцсети

В прошлые выходные модель и девушка Лиама Хемсворта, Габриэлла Брукс, попала в объективы фоторепортеров на яхте в Испании, где проходило празднование дня рождения Криса Хемсворта, брата Лиама. Внимание журналистов и поклонников привлекло сверкающее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки девушки. На нескольких фотографиях, опубликованных папарацци чуть позже, Габриэлла улыбалась, показывая символичное украшение своим друзьям.

Известно, что Лиам и Габриэлла вместе с конца 2019 года. В прошлогоднем интервью модель рассказала, что очень дорожит отношениями с Лиамом Хемсвортом, но выставлять их напоказ, как это принято в индустрии, она не собирается. Пара действительно нечасто выходит вместе в свет и старается сохранять свою личную жизнь подальше от любопытных папарацци и фанатов.

Сами влюбленные пока не давали комментариев по поводу возможной помолвки.