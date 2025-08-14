«Мне всегда хотелось быть, например… Ну не знаю… Мне нравится очень Марго Робби. Она такая загорелая, крепкая девушка, спортивная. А я бледная и неспортивная, меня это раздражает. Это мой комплекс. Мне кажется, что белая кожа — это не секси. Николь Кидман может нести эту сексуальность, но она больше неврастеник, чем сексуальный человек. Она очень нервная, в этом, наверное, есть ее очарование, магия. Но, если меня спросить, кто сексуальнее — Робби или Кидман, для меня — Марго», — призналась Снигирь в подкасте «Разберемся».