Юлия Снигирь призналась, что у нее есть много комплексов. Она отметила, что не очень довольна своим внешним видом, особенно когда понимает, что становится взрослее. По мнению 42-летней актрисы, более молодые коллеги выглядят лучше нее.
Звезда сериала «Танго на осколках» призналась, что всегда восхищалась красотой Марго Робби. Актриса сравнила себя с голливудской коллегой и отметила, что не может похвастаться такой же загорелой кожей и спортивным телосложением.
«Мне всегда хотелось быть, например… Ну не знаю… Мне нравится очень Марго Робби. Она такая загорелая, крепкая девушка, спортивная. А я бледная и неспортивная, меня это раздражает. Это мой комплекс. Мне кажется, что белая кожа — это не секси. Николь Кидман может нести эту сексуальность, но она больше неврастеник, чем сексуальный человек. Она очень нервная, в этом, наверное, есть ее очарование, магия. Но, если меня спросить, кто сексуальнее — Робби или Кидман, для меня — Марго», — призналась Снигирь в подкасте «Разберемся».
Однако многие восхищаются стройной фигурой актрисы. Она рассказала, что не сидит на строгих диетах, но старается соблюдать баланс в питании. Снигирь призналась, что раньше соглашалась набирать вес ради ролей, но сейчас не готова к таким изменениям ради работы.
«Это уже может быть безвозвратно. Если поправлюсь, а потом не похудею, это будет печально. Гардероб весь менять… Нет. Не уверена, что готова жертвовать здоровьем. В какой-то момент, в каком-то возрасте так целенаправленно полнеть… Я не за худобу, я за здоровье. У каждого свой комфортный вес», — заявила артистка.
