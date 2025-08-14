Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Полицейского с Рублевки» призвала поддержать тяжелобольного Романа Попова

Актриса Каштанова призвала фанатов помочь борющемуся с онкологией Роману Попову
София Каштанова
София Каштанова

Актриса Софья Каштанова, известная по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», обратилась к подписчикам с просьбой поддержать тяжелобольного коллегу Романа Попова. Соответствующая публикация появилась на ее странице в личном блоге.

«У моего дорогого друга, коллеги Ромочки Попова произошел рецидив. Ему тяжело, и он объявил о сборе средств. Давайте поможем», — пояснила Каштанова.

Известно, что Попов впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. По словам артиста, в 2025-м болезнь вернулась с осложнениями.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. На данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться.