Милош Бикович показал в личном блоге новые фотографии. 37-летний актер стал героем нового выпуска журнала See Breeze Magazine. Звезда «Холопа» снялся в классических костюмах во время игры в гольф.
Бикович позировал в светлом костюме, рубашке в полоску и галстуке. Также он примерил белые брюки, футболку и пиджак в тон, а сверху накинул галстук.
«Гольф никогда меня не притягивал. Я всегда любил спорт поактивней. Но годы идут. Может, стоит попробовать?» — признался актер.
Поклонники отметили, что Биковичу стоит попробовать этот вид спорта.
«Гольф вам к лицу», «Мне кажется, вам очень подойдет этот спорт», «Попробуйте. Кажется, это ваша эстетика», «Это однозначно ваше», «Невероятно красивый».
Ранее Милош Бикович показал, как озвучивает Шляпника в «Алисе в Стране Чудес». В широкий прокат фильм выходит 23 октября 2025 года.