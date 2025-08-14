51-летняя Судзиловская подняла настроение поклонникам своими фото в бикини

Актриса Олеся Судзиловская подняла настроение поклонникам своими фото в бикини. Звезда опубликовала в соцсетях кадры в разных купальниках, которые активно обсудили ее подписчики.
«Дорогие собеседники, сегодня рубрика “Судзибьюти” вместе со мной решила отправиться в отпуск, а потому выходит сегодня без лайфхаков, без наводок на полезные места и косметические продукты, без выходов новых коллекций. Только для настроения! Ловите», — отметила артистка.
Пользователи соцсети восхитились ее фигурой: «Нереальная красотка», «Сама богиня явилась к нам», «Роскошная», «Великолепная», «Королева», «Ах, какая женщина», «Идеальна во всем», «Безупречная красота», «Восхитительно выглядите», «Порадовала мужчин».
Знаменитость сейчас отдыхает с мужем и детьми в Турции. Она рассказала, что выбрала для семейного отдыха популярный отель Lujo в Бодруме.
Судзиловская отмечала, что тренируется практически каждый день даже во время отпуска. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Звезда не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.
Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 9 лет.