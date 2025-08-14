51-летняя Судзиловская подняла настроение поклонникам своими фото в бикини

Судзиловская отмечала, что тренируется практически каждый день даже во время отпуска. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Звезда не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.