Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

Народный артист РФ рассказал, что чувствует себя нормально
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату. Как рассказал актер ТАСС, он чувствует себя нормально.

«Все хорошо, чувствую себя нормально. Уже перевели из реанимации в палату», — рассказал собеседник агентства.

Ранее его сын Василий Щербаков сообщил ТАСС, что его отец поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербакову 75 лет, он актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и многих других картинах.