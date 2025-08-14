Напомним, Екатерина Боярская родилась в браке Сергея и Екатерины Боярских. У них также есть 17-летняя дочь Александра. Старшая внучка Боярского пытается строить певческую карьеру. Также она часто публикует фото в откровенных образах, из-за чего ее критикуют в сети.