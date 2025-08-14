Ричмонд
26-летняя внучка Михаила Боярского снялась в дерзком образе

Екатерина Боярская приняла участие в смелой фотосессии

Екатерина Боярская поделилась новыми снимками. 26-летняя внучка Михаила Боярского снялась в дерзком образе. Она надела мини-юбку, топ и туфли-лодочки со шнуровкой.

Екатерина Боярская, фото: соцсети
Наряд подчеркнул стройную фигуру Боярской. Также она продемонстрировала пирсинг в пупке и татуировки на теле. Девушка собрала волосы в высокий небрежный пучок и сделала макияж в готическом стиле. Свой образ певица дополнила круглыми серьгами и черными солнцезащитными очками.

«Вау, шикарная», «Наша королева», «На стиле!», «Интересный стиль», — писали поклонники.

Екатерина Боярская, фото: соцсети
Напомним, Екатерина Боярская родилась в браке Сергея и Екатерины Боярских. У них также есть 17-летняя дочь Александра. Старшая внучка Боярского пытается строить певческую карьеру. Также она часто публикует фото в откровенных образах, из-за чего ее критикуют в сети.

Недавно и вовсе появились слухи, что наследница звездной семьи приняла участие в съемках фильма для взрослых. Однако Боярская опровергла эту информацию.