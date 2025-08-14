В конкурсную программу фестиваля «Новый сезон» вошли 18 проектов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября. В программу вошли 18 фильмов и сериалов, сообщили в пресс-службе мероприятия.