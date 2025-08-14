Французская компания Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова

Причиной иска стала реклама, в которой Манучаров сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Tefal намерена взыскать с артиста 2 миллиона рублей. Они обвинили его в незаконном использовании товарного знака, а также в причинении ущерба деловой репутации сковородок.