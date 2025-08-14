Французская компания Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной иска стала реклама, в которой Манучаров сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Tefal намерена взыскать с артиста 2 миллиона рублей. Они обвинили его в незаконном использовании товарного знака, а также в причинении ущерба деловой репутации сковородок.
В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск компании Tefal — производителя бытовых приборов и посуды — против звездного психолога Вероники Степановой.
Компания, заявил Telegram-канал, требует с блогерши 2 млн рублей из-за нарушения авторских прав. Другие детали судебного разбирательства пока неизвестны.
Ранее Путин наградил Манучарова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».