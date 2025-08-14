Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ, что отказался от кардиостимулятора

11 августа Telegram-канал Mash сообщил, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали с травмой. По данным издания, артист поскользнулся на коврике и упал на балконе. После инцидента сам актер отмечал, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».