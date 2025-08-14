Ричмонд
Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ, что отказался от кардиостимулятора

Народный артист находится в больнице после операции на тазобедренном суставе
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с каналом «Звезда» опроверг, что отказался от кардиостимулятора.

«Кто вам такое сказал? Они ошиблись», — заявил артист.

Щербаков не поделился подробностями своей операции.

14 августа Telegram-канал Mash утверждал, что врачи диагностировали нарушение в работе сердца Щербакова. По их данным, пульс резко упал до критически низкой отметки ударов. Однако артист якобы отказался от имплантации электрокардиостимулятора.

11 августа Telegram-канал Mash сообщил, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали с травмой. По данным издания, артист поскользнулся на коврике и упал на балконе. После инцидента сам актер отмечал, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».

Супруга Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, сообщила, что ее мужу пришлось лечь на операционный стол из-за перелома шейки бедра.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда № 17», «Федя. Народный футболист».