Максим Виторган прогулялся с младшими сестрами по Юрмале

Сын артиста родился в его втором браке с Аллой Балтер. А также у Виторгана есть дочь Ксения от первой жены Тамары Румянцевой. Старшие дети звезды «Чародеев» сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.