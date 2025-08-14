Ричмонд
Максим Виторган прогулялся с младшими сестрами по Юрмале

Отец актера поделился фото в соцсети
Максим Виторган с сестрами, фото: соцсети
Максим Виторган с сестрами, фото: соцсети

Актер Максим Виторган прогулялся с младшими сестрами по Юрмале. Их отец народный артист России Эммануил Виторган поделился в соцсети редкими семейными кадрами.

«Девочки со страшим братом», — отметил звезда «Чародеев».

Эммануил Виторган растит дочерей вместе с женой Ириной Млодик, которая на 23 года его моложе. Их старшей девочке Этель семь лет, а младшей Кларе шесть лет. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.

Сын артиста родился в его втором браке с Аллой Балтер. А также у Виторгана есть дочь Ксения от первой жены Тамары Румянцевой. Старшие дети звезды «Чародеев» сразу не приняли новый брак отца. Ирина Виторган признавалась в шоу «Судьба человека», что пасынок два года был непреклонен, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.

Актер признавался, что его продолжают осуждать за позднее «безответственное» отцовство. Однако, по словам Виторгана, он обеспечил девочек всем необходимым для жизни, а риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.

Ранее Максим Виторган заступился за возлюбленную после хейта.